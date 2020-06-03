Local – в Швеции признали, что в борьбе с коронавирусом нужно было сделать больше

03.06.2020, 20:52, Новости дня

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что от коронавируса в стране умерло слишком много людей. По его словам, зная об инфекции всё, что они знают теперь, власти скорректировали бы свою стратегию и сделали бы больше для предотвращения распространения эпидемии, пишет The Local.



Reuters

В Швеции произошло слишком много преждевременных смертей, и стране следовало бы сделать больше, чтобы предотвратить распространение коронавируса на ранней стадии, пишет The Local. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио в среду утром.

«Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, зная точно всё, что мы знаем о ней сегодня, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделала остальная часть мира», — заявил Тегнелл, один из самых известных лиц, стоящих за стратегией Агентства общественного здравоохранения.

Как напоминает издание, в прошлом месяце один из его норвежских коллег, руководитель отдела инфекционных заболеваний в Норвежском институте общественного здравоохранения Фроде Форланд, обвинил Швецию в том, что она слишком привержена планам, разработанным задолго до начала пандемии, и не смогла приспособиться к новой ситуации, несмотря на поступающие данные.

«Мы увидели, что в этой эпидемии был ряд вещей, которые отличались от обычной эпидемии гриппа: она оказалась намного более заразной и намного более серьёзной — смертность была, возможно, в пять раз выше, а контагиозность — в три раза выше», — отметил Форланд в интервью The Local.

Как поясняется в статье, на протяжении всей пандемии Швеция применяла более мягкий подход, чем многие из её европейских соседей: в стране были запрещены публичные мероприятия с участием более 50 человек и посещения домов престарелых, а также были закрыты университеты и школы для учащихся старше 16 лет. Помимо этого, власти полагались на добровольные меры по сдерживанию распространения вируса.

Среди мер, которые не вводились в обязательном порядке, но должны были соблюдаться людьми на добровольной основе, присутствовало обращение к гражданам старше 70 лет и другим группам риска с просьбой избегать прямых социальных контактов, а также настоятельный призыв ко всем регулярно мыть руки, избегать ненужных поездок и соблюдать социальную дистанцию. При этом последняя из этих мер была введена только в конце марта, отмечает издание.

Эти меры имели определённый эффект: предположительно, благодаря им период сезонного гриппа закончился раньше, и заражаемость коронавирусом, похоже, снижается. Однако эти меры не предотвратили смерти более 4400 человек, что намного больше, чем у северных соседей Швеции, которые ввели более строгие правила.

Несмотря на заявленную цель защитить пожилое население, вирус пугающе быстро проник в шведские дома престарелых. По данным Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению, около половины всех людей старше 70 лет, умерших от вируса, жили в домах престарелых. Ещё около четверти из них получали уход на дому.

Тегнелл и его коллеги из Агентства общественного здравоохранения постоянно утверждают, что их стратегия — поэтапное принятие мер и информирование людей с целью убедить их добровольно следовать рекомендациям властей — может быть более устойчивой в долгосрочной перспективе, чем полная блокировка. В то же время Тегнелл подчеркнул, что слишком много людей погибло.

«Я думаю, наверняка есть возможности для улучшения того, что мы сделали в Швеции. Было бы неплохо знать, что именно нужно закрыть, чтобы лучше сдержать распространение инфекции, — заявил Тегнелл. — В будущем мы должны думать о том, был ли способ остановить [количество смертей]».

Между тем, Тегнелл отметил, что до сих пор неясно, что именно Швеция должна была сделать по-другому, должна ли она была принять различные меры и следовало ли ввести их все одновременно, а не пошагово.

По его мнению, все страны бросили на борьбу с распространением все возможные средства разом. Швеция — одно из немногих государств, которые поступили иначе и нашли другой путь к замедлению распространения инфекции. «Все прочие страны начали со множества вещей сразу, и проблема в том, что в такой ситуации вы не знаете, какие из принятых вами мер имели наилучший эффект», — уверен Тегнелл.

«Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать одно за другим, и, может быть, это научит нас тому, что ещё, кроме уже сделанного, можно предпринять без полной блокировки», — цитирует The Local главного эпидемиолога Швеции.