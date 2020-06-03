Польский журналист разглядел в российской доктрине ядерного сдерживания прямую угрозу своей стране

03.06.2020, 20:52, Новости дня

В ответ на заявление США о выходе из Договора по открытому небу РФ утвердила новую версию доктрины ядерного сдерживания — так мир вступил в эпоху обмена сигналами и стратегических предупреждений при помощи официальных документов, уверен польский журналист Марек Будзиш. В статье для портала wPolityce он призывает поляков углубиться в их содержание, чтобы узнать о реалиях мира и геостратегической ситуации, в которой сегодня находится Польша.



Reuters

После того как на прошлой неделе США заявили о своём выходе из Договора по открытому небу, а американские стратегические бомбардировщики впервые в истории пролетели над территорией Украины в сопровождении украинских истребителей, реакция Москвы была лишь вопросом времени, пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.

В своей статье он поясняет, что мир сегодня столкнулся с так называемым стратегическим предупреждением от Америки, суть которого сводится к следующему: «мы полны решимости идти дальше, если только мы не сядем за стол переговоров и вы не примете наши условия». Такого рода сигналы также включают в себя заявление главы НАСА после успешного запуска ракеты Falcon 9, который выразил готовность к сотрудничеству с российским «Роскосмосом», ежегодно получающим от американцев около $500 миллионов за организацию полётов астронавтов из США на орбиту Земли. Ещё один сигнал, который США направили России, касается совместных учений американско-британского флота вокруг Арктики, рассказывает автор.

Затем последовал ответ Москвы: Владимир Путин утвердил новую версию российской доктрины ядерного сдерживания. Этот документ является слегка изменённой версией предыдущей, особенно в плане «обмена сигналами». Речь идёт о судьбе договора СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Вашингтон хочет, чтобы Кремль вынудил Китай сесть за стол переговоров о разоружении. Однако ни Пекин, ни Москва по разным причинам не горят желанием это делать.

«В результате Трамп грозится начать гонку ядерных вооружений, которую Москва не в состоянии будет выдержать», — предупреждает автор. Обновлённая версия российской доктрины прежде всего является ответом на американскую позицию, но анализом российского «указа» должна заняться и польская аудитория. Этот документ показывает, как на уровне официальной государственной доктрины Российской Федерации рассматривается политика ядерного сдерживания в целом, добавляет он.

Отправной точкой в ​​российской доктрине выступает заявление о применении политики ядерного сдерживания как в мирное время, так и в период обострения международной обстановки, во время войны и в период её эскалации, до уровня обмена ядерными ударами. Журналист говорит, что это важно, потому что, согласно документу, Москва рассматривает ядерное оружие как политический инструмент, который всегда можно использовать различными способами.

Будзиш обращает внимание: из утверждённого Путиным документа следует, что российская политика ядерного сдерживания практически полностью охватывает все области политики безопасности Польши и тесно с ней связана. Новыми в этом документе являются записи о боевых беспилотниках, лазерах и ракетах двойного назначения. Речь идёт среди прочего о системах Aegis Ashore, установленных в Польше и Румынии, — по словам Вашингтона, для борьбы с возможными иранскими ракетами, по мнению Москвы, — они как раз нацелены на Россию.

«Я пишу об этом, чтобы мы понимали, что в свете официальных российских стратегических документов Польша уже является целью политики ядерного сдерживания и, вероятно, также может стать целью потенциальной атаки с использованием, в конечном счёте, ядерных боеголовок. Не принимать это во внимание — значит отказываться от принятия фактов», — объясняет автор.

Кремль только что одобрил документ, чтобы среди прочего отправить сигнал в Вашингтон о том, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений и реагирует на давление со стороны США путём внесения поправок в свою ядерную доктрину. Автор статьи считает, что за счёт этого Москва пытается создать некое чувство угрозы и риска неконтролируемой эскалации. «Чтобы этого избежать, заявляют россияне, лучше иметь какие-либо соглашения по разоружению, но, прежде всего, систему взаимного наблюдения и обмена информацией», — уверен он.

На прошлой неделе ответственный за переговоры по СНВ-III замминистра иностранных дел РФ Рябков сказал, что перспектива начала диалога с такой позицией Вашингтона приближается к нулю. «Этот шаг Москвы должен убедить в том, что Москва не намерена сесть за стол переговоров. В принципе, так может быть и на самом деле. По этому стратегическому сигналу мы также можем многое понять о реалиях мира, в котором мы живём, и геостратегической ситуации, в которой находится Польша», — резюмирует в своей статье на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.