 

ВОЗ оценила сообщения о «лечении» коронавируса витаминами

03.06.2020, 20:51, Новости дня

На данный момент нет доказательств, что витамины, в том числе витамин С, поможет в лечении коронавируса, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Я не думаю, что есть свидетельства того, что какой-либо витамин может вылечить COVID-19. Однако полезно вести здоровый образ жизни», – передает РИА «Новости» его комментарий.

Ранее Минздрав РФ утвердил седьмую версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в которой расширил список препаратов для лечения вирус-положительных пациентов.



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