Онищенко связал возможность открытия кафе с погодой

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03.06.2020, 20:51, Новости дня

Как только наладится погода, в стране быстро откажутся от ограничений для ресторанов и кафе, сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений для ресторанов). Но то, что сегодня нужно работать им, я за это обеими руками, я еще об этом говорил две или три недели назад», – передает его слова «Звезда».

Ранее один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук рассказал газете ВЗГЛЯД о подготовке московских ресторанов и кафе к открытию.

До этого в Роспотребнадзоре разработали ряд правил для ресторанов и мест общественного питания для сохранения безопасности при приеме гостей после самоизоляции.



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