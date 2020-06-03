Россиян предупредили о новом способе мошенничества

03.06.2020, 20:51, Новости дня

В РФ появился новый способ мошенничества. Злоумышленники пользуются мифами о якобы губительном излучении сетей 5G, сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, мошенники предлагают гражданам защититься от якобы вредного излучения сетей 5G с помощью чудо-флешки, крема и даже лака для ногтей.

«Не удивлюсь, если изначально эта тема раскручивалась теми, кто хотел каким-то образом заработать. Стоимость такой «защитной» продукции – от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей и выше. Безусловно, речь идет о колоссальной прибыли. Научных данных о том, что такие товары могут помочь от некого излучения, нет», – сказала Мизулина в комментарии изданию «Царьград».

Отмечается, что продавцы продукции в основном распространяют товар в социальных сетях, а также на портале «Авито.ру», который уже принял решение блокировать подобные публикации. Подобные товары продаются не только в Москве, но и постепенно начинает продвигаться по всей России.

Ранее в Минкомсвязи развенчали другой миф о 5G. Замглавы ведомства Олег Иванов опроверг связь сетей связи пятого поколения с возникновением коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как распознать фейковую новость, так как информация о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса широко распространилась в Сети.