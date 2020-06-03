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03.06.2020, 20:50, Новости дня

Новый мост через Колу построят к октябрю. Об этом узнали сегодня участники брифинга, который прошел под руководством руководителя РЖД Олега Белозерова, с участием представителей Министерства транспорта Российской Федерации и главы региона Андрея Чибиса.

Как известно, мост обрушился в районе посёлка Молочный. Пока что на месте организовано автобусное движение для пассажиров. Для грузовых перевозок возведут резервную ветку длинной 5,7 километра. Она должна быть готова к 23 июня. Запасы у региона есть, отметил губернатор, так что населенные пункты области будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячим водоснабжением, продовольствием.

По словам гендиректора, председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, в связи с Мурманским транспортным узлом предстоит принять ряд новых технических решений. В ближайшее время их обсудят в правительстве.

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ГТРК "Мурман"



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