 

В США собрались представить новые санкции против «Северного потока – 2»

03.06.2020, 20:48, Новости дня

Американские сенаторы собираются представить законопроект, который расширит санкции против газопровода «Северный поток – 2», информирует Bloomberg.

Утверждается, что эти санкции затронут страховые компании, которые связаны с проектом. Один из инициаторов проекта санкций – сенатор Тед Круз, который считает газопровод «критической угрозой национальной безопасности США», передает ТАСС.

Отметим, что Круз – автор санкций, уже действующих против газопровода, которые в декабре позволили заморозить его строительство.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности Теда Круза и о том, почему он выступает стольярым противником российского газопровода.

Напомним, американский посол в ФРГ Ричард Гренелл говорил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2». МИД Германии назвал эти разговоры несвоевременными, а РФ заверила, что США не смогут остановить строительство газопровода.



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