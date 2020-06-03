 

Ученые рассказали, как работает мозг программистов

03.06.2020, 20:43, Новости дня

Во время нового исследования ученые применили метод вычитания, который используется в нейронауках.

Участников эксперимента специалисты поместили в аппарат МРТ, испытуемые должны были выполнить несколько заданий. Добровольцам необходимо было разобраться в отрывке программного кода, а также проверить синтаксис другого отрывка. Во время исследования эти задания повторялись несколько раз.

После окончания эксперимента ученые смогли увидеть отделы мозга, которые больше других задействованы в процессе понимания во время программирования. Оказалось, что особой активности, которая связана с математическим или логическим мышлением, обнаружено не было. Во время программирования важны процессы, которые связаны с пониманием речи.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Кому больше всех грозит коронавирус, рассказали китайские врачи

30.03 / Юристы разъяснили условиях оплаты работы в неделю выходных

15.04 / С 16 апреля на въездах в Киев будут измерять температуру

22.04 / В России от коронавируса умер 48-летний протоиерей. Кирилл часто контактировал с ним

14.04 / Лавров счел недопустимыми требования США компенсации от Китая

11.05 / Самым продаваемым автомобилем в Японии стал Toyota Yaris

03.06 / Ростуризм решил запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране

25.05 / Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором Майдана

13.05 / Мария Шарапова: теперь понимаю, что вовремя завершила карьеру

29.04 / Американцы будут с осторожностью посещать спортивные соревнования и кинотеатры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска