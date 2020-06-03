Ученые рассказали, как работает мозг программистов

03.06.2020, 20:43, Новости дня

Во время нового исследования ученые применили метод вычитания, который используется в нейронауках.

Участников эксперимента специалисты поместили в аппарат МРТ, испытуемые должны были выполнить несколько заданий. Добровольцам необходимо было разобраться в отрывке программного кода, а также проверить синтаксис другого отрывка. Во время исследования эти задания повторялись несколько раз.

После окончания эксперимента ученые смогли увидеть отделы мозга, которые больше других задействованы в процессе понимания во время программирования. Оказалось, что особой активности, которая связана с математическим или логическим мышлением, обнаружено не было. Во время программирования важны процессы, которые связаны с пониманием речи.