Специалисты сделали человеческие клетки непрозрачными

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03.06.2020, 20:43, Новости дня

Биологам удалось сделать светонепроницаемыми клетки почек человека.

По словам специалистов, они смогли это сделать благодаря опалесцирующему кальмару. По причине наличия особых белков данное существо может менять прозрачность своего тела и успешно спасаться от хищников. Во время появления хищника женские особи опалесцирующих кальмаров Doryteuthis opalescens быстро меняют цвет своих полосок на мантии и этим отпугивают врага. Каким образом это происходит с биохимической точки зрения, ученым пока неизвестно.

По словам специалистов, их проект направлен на создание и конструирование клеточных систем и тканей с контролируемыми свойствами в целях передачи, поглощения и отражения света.



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