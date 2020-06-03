 

Ученые рассказали, почему у пещерных рыб пропадают глаза

03.06.2020, 20:43, Новости дня

Во время предыдущих исследований специалисты определили в геноме пещерных рыб несколько областей, где могут находиться гены, которые ответственны за дегенерацию глаз во время развития.

Во время нового исследования для поиска генов, которые изменяют экспрессию в течение периода развития пещерных рыб, ученые выбрали наименьший из регионов. Обнаружилось, что ген cbsa был мутирован у всех пещерных рыб, которые были слепыми. Такой особенности не наблюдалось у рыб этого же вида, которые обитают на поверхности.

По мнению ученых, повреждение сосудистой системы вокруг глаз, которое вызвано мутировавшим cbsa, лишает глаз доступа кислорода и приводит к их исчезновению.



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