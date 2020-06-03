Мнение: Видеосолянка. 03.06.2020

03.06.2020, 20:42, Разное

Видеосолянка. 03.06.2020

1. Утилизация БПК "Керчь"

Видео утилизации БПК "Керчь" в Инкермане. Рядом разбирают дизельную подводную лодку "Святой князь Георгий".

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2. Брошенный киноархив в Королеве.

В городе Королеве после сноса дома творчества, остался большой бесхозный киноархив.

Подробнее про него вот здесь https://korolev.chestnoye-podmoskovye.ru/2020/05/24/mihalkov-brosil-v-koroljove-kinoarhiv/

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3. Воздушные бои в Венесуэле в ноябре 1992 года

Уникальные кадры воздушных боев во время попытки Уго Чавеса свергнуть тогдашнего президента Венесуэлы Переса.

Попытка эта не удалась и к власти Чавес пришел как раз через демократические выборы.

Подробнее о неудачной попытке захвата власти и воздушных боях вот тут https://imp-navigator.livejournal.com/927151.html

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4. Крымские татары и депортация. Разбор мифологии

Большой стрим Дениса Селезнева с разбором вопроса крымско-татарского коллаборационизма и последующей депортации.

Так сказать в догонку к удаленному цензорами с Ютуба ролику "Вестника Бури" про депортации.

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5. Советские военные журналисты в Афганистане.

О работе советских военкоров во время Афганском войны. Рассказывает непосредственный участник.

Кстати, можно сравнить тогдашние реалии работы военкоров с тем, что есть сейчас.

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6. Подземное хранилище Госрезерва СССР.

Экскурсия по подземному объекту, где на случай ядерной войны хранился трехмесячный запас зерна для всей страны.

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7. Один день противостояния в Тибете.

Запись толкотни индийских и китайских военных на спорном участке территории Тибета.

Вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1919952.html

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8. Изменения в экономике после кризиса 2020

Рефлексия на тему того, что будет после коронавирусной эпидемии и изменения структуры мировой экономики.

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9. Шесть лет удару ВВС Украины по Луганской ОГА.

Военное преступление без срока давности, сколько бы юродивые на Украине не пытались делать вид, что это норма.

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10. Ракетная программа Ирана.

Обзор некоторых компонентов ракетной программы Ирана, которая существенным образом меняет обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Тут же разбирается и вопрос удара Ирана по американским базам в январе 2020-го года.

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11. Боевые буряты Сталина.

Сталин о боевых бурятах. Сегодня мы все немного буряты.

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12. Останки императорского флота.

Цветная хроника поврежденных и уничтоженных кораблей японского императорского флота в гавани Куре. 1946-й год.

Останки былой роскоши.

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13. Музей памяти жертв нацизма.

Онлайн-экскурсия по музею памяти жертв нацизма.

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14. Осада города-крепости Бреслау.

Военный историк Алексей Исаев об одном из крепких-орешков немецкой обороны завершающего периода войны.

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15. Фантастика 90х.

Копание в залежах книжного развала старой фантастики. Много ностальгических обложек + немало забористого трэша.

А детская энциклопедия, которую откопали в этой куче, у меня до сих пор есть.