Мнение: Принудительные госзаймы в КНДР, польза от закрытия границ и умные камеры в «Пятёрочке»

03.06.2020, 20:40, Разное

1. Западные СМИ опять рассказывают удивительные истории про Северную Корею. Кризис не пощадил эту закрытую страну, и теперь власти КНДР собираются последовать примеру СССР, принудительно продавать населению облигации госзайма, чтобы хоть как-то наполнить бюджет:

https://lenta.ru/news/2020/05/31/northkorea/

Cеверную Корею, одно из самых закрытых государств в мире, накрыл мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Financial Times.

Пхеньян готовится впервые за 17 лет выпустить бонды, сообщают новостная служба Daily NK и рейтинговое агентство Fitch. Северокорейский лидер Ким Чен Ын требует у состоятельных местных элит скупать облигации и таким образом планирует привлечь иностранную валюту для финансирования 60 процентов бюджета страны, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По словам сотрудника американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute Бенджамина Силберстейна, приобретение бондов государство позиционирует как проявление верности режиму.

«Это [выпуск облигаций] первый реальный признак того, что они столкнулись с очень значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса», — сказал эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд. Он добавил, что гарантий возврата заемных средств владельцам таких бондов нет.

Есть, конечно, отличие. В СССР облигации принудительно продавали рабочим, служащим и вообще всем, включая даже колхозников. В КНДР планируют продавать облигации «состоятельным местным элитам». Возможно, мы чего-то не знаем о северокорейском «коммунизме»?

2. Американские СМИ пишут, что закрытие границ из-за коронавируса может пойти России на пользу – россияне начнут вкладывать больше денег в свою собственную страну:

https://lenta.ru/news/2020/05/29/pluses/

Массовый отказ россиян от зарубежного отдыха из-за пандемии коронавируса и закрытия границ может оказаться на руку экономике России. Об этом пишет Bloomberg.

Традиционно россияне тратят во время отпуска за границей намного больше, чем иностранцы тратят в России. Так, ежегодно расходы россиян на отдыхе в Турции, Финляндии и Таиланде превышают расходы иностранцев на российской территории на 20 миллиардов долларов, сообщила экономист «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Однако в 2020 году из-за пандемии по итогам года большая часть туристов останется дома, зарубежные расходы жителей страны упадут как минимум на 50 процентов, сказала она. Ожидается, что россияне станут больше тратить на территории своей страны. Донец назвала это одним из факторов, который поддержит рубль и обернется плюсом для национальной экономики.

3. Роботизация торговли в России продвинулась уже довольно далеко:

https://twitter.com/_crash_n_burn/status/1264460594167664642

Оказывается в Пятёрочке есть система умных камер, которые определяют где заканчивается товары и приказывают человеку пополнить витрину.

Интересно, что как воспринимает роботов персонал: как помощников или как надсмотрщиков?