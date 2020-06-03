В Косово утверждено новое правительство, обещающее договориться с Сербией

03.06.2020, 20:34, Новости дня

Парламент Косово в среду утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Авдулахом Хоти, который обещает достичь договоренности о нормализации отношений с Сербией, что позволит стране получить членство в ООН.

За новое правительство Хотии, представляющего правоцентристкую Демократическую лигу Косово, проголосовал 61 депутат из 120.

«Окончательное соглашение между Косово и Сербией будет основано на взаимном признании между двумя государствами, – сказал Хоти членам партамента. – Мы не допустим никаких изменений границ или обмена территориями».

Хоти пообещал снять все торговые барьеры на товары из Сербии, к чему призывают США и Евросоюз. Это позволит возобновить диалог при посредничестве Брюсселя, который был приостановлен в 2018 году.

Сербия и ее традиционный союзник Россия блокируют членство Косово в международных организациях, в том числе в ООН.

Соглашение о взаимном признании между Косово и Сербией является условием для вступления Косово в ЕС.

Хоти занимал пост вице-премьера в прошлом правительстве Альбина Курти, которому в марте объявили вотум недоверия после споров о его реакции на пандемию коронавируса и снятии пошлин на сербские товары.