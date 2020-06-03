 

Лукашенко отправил в отставку правительство Белорусии

03.06.2020, 20:30, Разное

Президент Белорусси Александр Лукашенко решил отправить правительство страны в отставку. Политик уже подписал соответствующий указ.

О нововведении жители страны впервые узнали из эфира телеканала “Беларусь 1”. При этом отмечается, что 3 июня президент братской республики провел совещание касательно нового состава правительства.

На важном мероприятии присутствовали видные политики страны. Стоит отметить, что последнее время Батька часто рассуждал на тему политических изменений в Белоруссии. Так, Лукашенко заявлял, что революции в стране ждать не стоит, поскольку для формирования нового состава правительства подошли с большой ответственностью.

Ранее белорусский политик Лев Марголин высказался о шансах Александра Лукашенко победить на предстоящих президентских выборах. По мнению специалиста, Батька не боится конкуренции. При этом есть шанс, что Лукашенко в выборах проиграет. Это может произойти во втором туре, если к мероприятию подключат независимых наблюдателей.



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