 

Мужчины теряют сексуальное влечение из-за веганских диет

03.06.2020, 20:30, Разное

32-летние Хьюго и Росс Тернер согласились на 12-недельный марафон под контролем ученых, который включал в себя одинаковые для братьев физические нагрузки, но каждому из них была предложена своя диета. Хьюго сел на веганскую диету, а Росс – на мясную, при этому общее количество потребляемых калорий для них было одинаковым. Кроме того, братья тренировались по пять-шесть раз в неделю.

В начале эксперимента Хьюго весил

84 килограмма при 13% жира
в организме. За месяц веганской диеты он
потерял 4 килограмма, а к концу эксперимента его вес составил 82 килограмма с 12%
жира. Благодаря веганской диете у него упал уровень холестерина, и Хьюго также обнаружил, что стал более сконцентрированным и энергичным. Но есть и плохие новости. Не потребляя продукты животного происхождения у Хьюго резко упало либидо. “Я совершенно потерял его”, – признался близнец-веган.

При этом, микробиом кишечника Хьюго,
популяции полезных бактерий, которые живут в пищеварительной системе человека, улучшился, повысив его устойчивость к некоторым формам
хронических заболеваний, снижая риск ожирения и диабета II типа.

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Публикация от The Turner Twins (@theturnertwiins) 13 Янв 2020 в 4:28 PST

Тем временем Росс начал эксперимент, имея 13% жира. За время исследования он набрал более 4 килограммов мышечной массы, но процент жира повысился на 2%. К концу эксперимента он весил почти 86 килограммов. Так же как у Хьюго, рацион Росса был сбалансированный, но более разнообразный. Помимо растительной пищи он употреблял также курицу, рыбу, говядину и молочные продукты.

Братья сказали, что они многому
научились во время эксперимента и теперь планируют включить больше веганской
еды в свой ежедневный рацион. Они заявили, что будут есть мясо и как можно больше растительной пищи, используя знания, полученные во время исследования.



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