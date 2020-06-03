Глава ВТБ назвал курс доллара, который нельзя «пробивать»

03.06.2020, 20:30, Новости дня

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара к рублю не должен превышать 70 рублей.

«Рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 [рублей за доллар] мы не должны пробивать», – сказал Костин в интервью Business FM.

Он отметил, что российская экономика обладает значительным запасом макроэкономической прочности. По словам главы ВТБ, уровень долга государства является одним из самых низких и составляет 14-14,6% ВВП.

«Я не знаю, наверное, такого другого государства, где бы такой уровень низкий был бы. МВФ допускает уровень долга до 40%, это еще 23 трлн рублей, которые правительство может занять при необходимости. Я уже не говорю о том, что у нас еще сохраненный ФНБ. Поэтому запас прочности макроэкономической у нас большой», – добавил Костин.

Глава ВТБ отметил, что цена на нефть стабилизируется, и выразил надежду, что при принятии позитивных решений на предстоящих встречах ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть приблизится к 40 долларам. «Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать», – сказал Костин.

По состоянию на утро 3 июля, курс доллара расчетами «завтра» опустился на 25 копеек – до 68,48 рубля, курс евро вырос на 2 копейки, составив 76,72 рубля.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара к концу 2020 года, вероятно, будет в районе 75–76 рублей, цена нефти в среднем в июне–декабре – ниже 30 долларов за баррель с восстановлением до 40 долларов к концу 2021 года.