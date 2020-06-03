Грузия собралась поставлять РФ защитные маски

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03.06.2020, 20:30, Новости дня

Грузия, наладившая во время эпидемии коронавируса выпуск защитных масок, готова поставлять их в Россию и в другие страны, сообщила министр экономики Грузии Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В среду Турнава посетила компанию «Медифарм», которая в месяц выпускает примерно 3 млн медицинских масок высокого качества. Она сказала, что Грузия «смогла сделать уникальную вещь, и в то время, когда во всем мире был дефицит защитных средств, наладила собственное производство».

Компания намерена продавать маски за границу.

Уже ведутся активные переговоры с Россией, Израилем, США, Италией, Австрией, Бельгией.

В Грузии 800 человек заболело коронавирусом, вылечилось 640, скончалось 13.



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