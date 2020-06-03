 

Почти 200 муниципальных депутатов выступили против путинских поправок в Конституцию и назвали их попыткой госпереворота

03.06.2020, 20:25, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланков192 муниципальных и региональных депутатов подписали открытое письмо, в котором высказались против поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным, сообщила муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина на своей странице в фейсбуке.

Авторы письма утверждают, что изменения Конституции России, предложенные президентом, направлены на “обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы”. 

“Мы имеем дело с попыткой государственного переворота  Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения не совместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека”, – сказано в письме. Также депутаты призывают всех граждан России выразить публичное несогласие с поправками.

“Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан”, – заявили в открытом письме депутаты.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В числе изменений – “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

Голосование пройдет несмотря на эпидемию коронавируса в России и ранее власти приняли несколько важных изменений в закон, который регулирует процесс голосования: эксперты объясняли их попыткой повысить явку. Принять участие в голосовании можно будет досрочно в течение шести дней, при выдаче бюллетеней избирательные комиссии не будут записывать паспортные данные, а все желающие смогут проголосовать дистанционно. Площадки для голосования можно будет оборудовать на открытом воздухе, а надомное голосование организуют бесконтактным способом.

 



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