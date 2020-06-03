Фельштинский: Тошнота от того, что во главе государства стоит Трамп, усиливается с каждым днем. Это делает протест более резким, ярким и агрессивным

03.06.2020, 20:18, Новости дня

Проблема, из-за которой Америка столкнулась с протестным движением, сложная и старая – это расизм, дискриминация и сегрегация черного населения. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил российско-американский историк, автор книги “ФСБ взрывает Россию” Юрий Фельштинский.

“С 1968 года это, видимо, самое крупное протестное движение в США. Есть объективные факторы – убийство афроамериканца на глазах у всей страны. Хотя это не первое и, может быть, не последнее убийство, почему-то эта конкретная трагедия сильно всколыхнула Америку. Конечно, умерщвление Джорджа Флойда, запечатленное на видео, совпало с выходом населения из изоляции, которая длилась ни один месяц. На работу давно уже никто не ходит. Университеты закрыты (можно только представить себе, что творилось бы сейчас в университетах, если бы не лето и коронавирус). Выйти на улицу, особенно для молодежи, был единственный естественный формат протеста. Не сидя же из дома протестовать”, – сказал историк.

По его мнению, противостояние внутри гражданского общества Америки в последнее время усилилось.

“Благодаря президенту Дональду Трампу (чего прежде не было) страна жестко разделилась, условно говоря, на демократов и республиканцев. Я говорю “условно”, потому что до Трампа Америка всегда была достаточно монолитна, особенно в период кризисов. И берлинской стены между республиканцами и демократами никогда не было. А сейчас убийство Флойда еще ярче подчеркнуло наличие двух Америк. Во всем поддерживающие Трампа республиканцы – за. Но это меньше половины страны. Другая половина выступает резко против. Тошнота от того, что во главе государства стоит Трамп, усиливается с каждым днем. Причем нужно понимать, что арифметически это большая половина населения. Все это делает протестное движение против Трампа, спровоцированное смертью Флойда, более резким, ярким и агрессивным”, – подчеркнул Фельштинский.

Историк отметил, что протесты могут повлиять на ход избирательной кампании в США.

“Мне кажется, за эти три года президент Дональд Трамп всех “достал”. Убийства афро-американцев полицией происходили и при Бараке Обаме. Но Обама был всегда сдерживающим фактором в разгоравшемся рассовом конфликте, а Трамп является главным подстрекателем и провокатором в любом конфликте, так как лично он победить может только на гребне раскола. И он это знает и понимает. Победить на ноябрьских выборах Трампу важно любой ценой. Протесты могут повлиять на ход избирательной кампании. Но уровень поддержки и оппозиции Трампу определился уже давно, еще на прошлых выборов. Уверен, ни один человек голосовавший против Трампа в 2016 году, не проголосует за него в 2020-м”, – отметил собеседник.

Он не исключает вероятности того, что Россия снова вмешается в американские выборы.

“Не думаю, что Трамп заработал хоть один голос. Но по причинам, которые относятся, скорее, к психологии и социологии, может оказаться, что и потерял он немного. Как это отразится на арифметике американских выборов, сейчас трудно сказать. Тем более, что Трамп под прикрытием борьбы с коронавирусом пытается выполнить свои обязательства перед Путиным и вернуть его в Большую Восьмерку. Он уже объявил о том, что пригласил Путина на встречу Большой Семерки в Америке в сентябре. Можно только предполагать, что Путин в ответ снова окажет Трампу максимальную помощь на ноябрьских выборах. Иными словами, что Россия снова вмешается в американские президентские выборы на стороне Трампа”, – акцентировал Фельштинский.

По его словам, одна из причин вспыхнувших протестов – расизм.

“Проблема, из-за которой сегодня на наших глазах Америка столкнулась с протестным движением под лозунгом “Жизнь черных тоже важна”, существует. Это сложная и старая проблема, и в ней нет преувеличения: в США есть расизм, дискриминация, сегрегация черного населения. Эти явления существуют в реальной жизни, хотя сами законы сформулированы так, чтобы максимально противодействовать этому. Проблема в том, что провокатор Трамп постоянно занимается подстрекательством и в расистском вопросе. Его избирательная база — белое мужское консервативное население. И он все делает для того, чтобы не потерять этих людей как основу своего избирательного блока. Основная причина, по которой те или иные люди поддерживают Трампа, расизм, хотя вслух, конечно же, в этом никто не признается и никогда не признается”, – рассказал историк.

Еще одной причиной недовольства чернокожего населения США является бедность.

“Существенный процент афроамериканцев живет за чертой бедности (по американским стандартам) и отказывает себе во многом. На это накладывается серьезное культуральное и образовательное различие, общие экономические проблемы, усиленные пандемией. Полиция оказалась не в состоянии поддерживать спокойствие и безопасность на улице, и вместе с мирным протестным движением, гарантированным конституцией, начались погромы и разворовывания магазинов. Их в крупных городах очень много. И много роскошных и дорогих. В защиту этого погромного движения ничего сказать нельзя, потому что это воровство и варварство. Но это еще и наиболее яркая форма протеста обездоленных, уставших от безнадежной бедности людей, демонстрирующих свою ненависть к зажиточным американцам в целом, к богатству большей части населения США. Это симптом очень серьезной болезни общества”, – сообщил Фельштинский.

Собеседник обратил внимание, что гибель большого количества людей от коронавируса и экономический кризис усилил напряжение в американском обществе.

“Реальные достижения Трампа невелики. Из-за коронавируса в Америке умерло 106 тысяч человек. Каждый день до сих пор умирает примерно по тысяче. Это совершенно страшный показатель для индустриально развитой богатой страны. До пандемии в США были хорошие экономические показатели. Практически не было безработицы и высоко стояла биржа. Сейчас наступил кризис. Американский конгресс довольно быстро влил в экономику триллионы долларов, иными словами, напечатал деньги. И, безусловно, помог бирже остаться на высоком уровне. Однако экономическая ситуация в стране плохая, безработица достигла 18-19% – цифры просто чудовищные для США”, – сказал историк.

Он считает, что успехи американской фондовой биржи на фоне пандемии стали дополнительным раздражающим фактором для протестующих

“Наверное, для протестующих это тоже серьезный раздражающий фактор, потому что создается впечатление, и абсолютно правильное, что Трампа волнует исключительно рост биржи, так как бирживые показатели непосредственно связаны с уровнем поддержки Трампа на ноябрьских выборах. Но поскольку постоянно увеличивающееся экономическое расслоение общества – одна из реальных проблем Америки, рост биржи на фоне пандемии, безработицы и протестного движения, когда горят здания и машины, указывает на абсолютную оторванность биржи от жизни и проблем подавляющей части населения страны. Ничего, кроме дополнительного раздражения и недовольства вызвать это не может”, – резюмировал Фельштинский.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

По данным на 2 июня в связи с протестами из-за смерти Флойда в США погибли 11 человек в возрасте от 18 до 77 лет. Среди них оказались бывший полицейский, охранник суда, владелец ресторана, участники акций и случайные прохожие.