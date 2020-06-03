 

Протесты в США. Эспер заявил, что не поддерживает идею Трампа об использовании войск для подавления беспорядков

03.06.2020, 20:18, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер заявил на брифинге 3 июня, что не поддерживает использование регулярных армейских частей для подавления широкомасштабных акций протеста, которые начались после гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Как сообщает CNN, глава Пентагона подчеркнул, что применять армию внутри страны можно только в экстренных и тяжелых ситуациях, а пока такой необходимости нет.

Эспер также назвал убийство Флойда “ужасным преступлением”, добавив, что “расизм в Америке реален, и нужно сделать все возможное, чтобы признать его, противостоять ему и искоренить”.

Так руководитель минобороны отреагировал на заявление президента Дональда Трампа, который 1 июня заявил о готовности послать “тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат… для того, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества”.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибли 11 человек, среди них как полицейские, так и демонстранты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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