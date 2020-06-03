 

Лифты Роскосмоса научились говорить с пассажирами голосом Гагарина

03.06.2020, 20:16, Новости дня

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!».

Лифт оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем с возможностью трансляции текстов и слайдов, во время движения в нем играет музыка, передает ТАСС.

Планируется, что до конца 2020 года УКВЗ выйдет на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году – до 5 тыс. в год. Предприятие планирует продавать их во все регионы РФ в двух комплектациях – простой и люксовой.

Также УКВЗ намерен производить скоростные железнодорожные платформы для перевозки грузов.

Развитие новых направлений на предприятии, на котором ранее делали только трамваи и продукцию ракетно-космической отрасли, началось с реорганизации и перехода в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», отвечающего за диверсификацию и продвижение гражданской продукции предприятий Роскосмоса.



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