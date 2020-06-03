 

Париж не увидел предпосылок для возвращения к формату G8

03.06.2020, 20:16, Новости дня

Франция не видит предпосылок к возвращению к «большой восьмерке» с участием России, так как не устранены конкретные причины отказа от этого формата, сообщил представитель Елисейского дворца.

Он отметил, что были конкретные причины отказа от G8. «В настоящее время мы не думаем, что ситуация изменилась, однако мы должны искать пути диалога с Россией», – передает его слова ТАСС.

Ранее в МИД Франции заявили, что решение об участии РФ в саммите G7 должно приниматься совместно всеми странами «большой семерки».

Президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» на сентябрь, а также заявил о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России, Германия призвала решать этот вопрос вместе.

Трамп говорил, что присутствия РФ на саммите G7 требует здравый смысл.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / МИД назвал антигуманными санкции ЕС против Сирии в условиях коронавируса

05.04 / CGTN – ради борьбы с COVID-19 в этом году итальянцы встретят Пасху в самоизоляции

13.04 / Трамп поблагодарил за сделку ОПЕК+ Путина и короля Саудовской Аравии

14.05 / Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток

07.04 / Борис Джонсон переведен в реанимацию

15.04 / Россияне вылетели из США возвратным рейсом «Аэрофлота»

30.03 / Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

22.04 / Погребинский: Назначение Саакашвили приведет к отказу Москвы от коммуникации с Зеленским

09.04 / Помпео – о выводах ОЗХО относительно применения химоружия в Сирии

04.04 / Певица Pink победила коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска