 

Париж не увидел предпосылок для возвращения к формату G8

03.06.2020, 20:16, Новости дня

Франция не видит предпосылок к возвращению к «большой восьмерке» с участием России, так как не устранены конкретные причины отказа от этого формата, сообщил представитель Елисейского дворца.

Он отметил, что были конкретные причины отказа от G8. «В настоящее время мы не думаем, что ситуация изменилась, однако мы должны искать пути диалога с Россией», – передает его слова ТАСС.

Ранее в МИД Франции заявили, что решение об участии РФ в саммите G7 должно приниматься совместно всеми странами «большой семерки».

Президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» на сентябрь, а также заявил о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России, Германия призвала решать этот вопрос вместе.

Трамп говорил, что присутствия РФ на саммите G7 требует здравый смысл.



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