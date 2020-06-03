 

Польше померещилась «угроза» в обновленной ядерной доктрине России

03.06.2020, 20:16, Новости дня

Согласно документу об основах госполитики РФ по ядерному сдерживанию, Польша с ее базой ПРО Aegis является «прямой целью» этого сдерживания, пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.

Он указывает, что отправной точкой в российской доктрине выступает заявление о применении политики ядерного сдерживания как в мирное время, так и в период обострения международной обстановки, до уровня обмена ядерными ударами. По мнению автора, Москва в этом документе рассматривает ядерное оружие как политический инструмент, передает RT содержание статьи польского издания.

Будзиш считает, что российская политика ядерного сдерживания тесно связана с политикой безопасности Польши, так как в документе говорится в том числе о системах Aegis Ashore, установленных в Польше и Румынии, которые, как полагает Москва, направлены на Россию.

«Я пишу об этом, чтобы мы понимали, что в свете официальных российских стратегических документов Польша уже является целью политики ядерного сдерживания и, вероятно, также может стать целью потенциальной атаки с использованием, в конечном счете, ядерных боеголовок. Не принимать это во внимание – значит отказываться от принятия фактов», – пишет Будзиш.

По его словам, Москва показала, что не намерена садиться за стол переговоров.

«По этому стратегическому сигналу мы также можем многое понять о реалиях мира, в котором мы живем, и геостратегической ситуации, в которой находится Польша», – заключил Будзиш.

2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном Путиным указе.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт, однако в Кремле заметили, что сейчас нужно активизировать работу над продлением ДСНВ.



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