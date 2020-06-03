В США впервые выявлен коронавирус у собаки

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03.06.2020, 20:08, Новости дня

Первой вирус-положительной коронавирусом собакой в США стала немецкая овчарка в штате Нью-Йорк, говорится в заявлении Лаборатории национальных ветеринарных служб (NVSL) при Министерстве сельского хозяйства страны.

В сообщении отмечается, что сперва у собаки были выявлены симптомы респираторного заболевания, однако после обследования в частной клинике у нее обнаружили новый коронавирус и передали дополнительные образцы в NVSL, где подтвердили результаты анализов, передает ТАСС.

На данный момент жизни питомца ничто не угрожает, подчеркивается в сообщении.

Также в заявлении уточняется, что коронавирусная инфекция была обнаружена у одного из хозяев домашнего животного. Кроме того, в доме проживала еще одна собака, у которой не проявлялись симптомы заболевания, однако тест на антитела показал положительный результат.

Ранее у пятилетней кошки в РФ обнаружили коронавирус.

Напомним, ветеринар и замглавы Россельхознадзора Константин Савенков подтвердил, что коронавирус легко может передаваться от кошки к кошке и от хорька к хорьку, а домашние собаки менее подвержены этому заболевании. При этом сообщалось, что медики и ветеринары из Гонконга обнаружили антитела на коронавирус в организме двух собак, чьи владельцы заболели COVID-19.



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