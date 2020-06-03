 

В Кировской области вынесен приговор матери брошенных без еды детей

03.06.2020, 20:08, Новости дня

Жительница Куменского района Кировской области, оставившая двух малолетних детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме, приговорена к 1,5 года исправительных работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Она признана виновной в совершении преступлений по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставления в опасности», – сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что вечером 23 февраля 34-летняя жительница села Быково Куменского района Кировской области ушла из дома, оставив двух детей, восьмимесячную девочку и двухлетнего мальчика, без присмотра, не обеспечив их необходимым питанием.

После нескольких дней ее отсутствия, детей в запертом доме нашли сотрудники полиции и органов системы профилактики и доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Как информирует ведомство, женщина нигде не работала, проживала на пособия по уходу за ребенком, семья состояла на учете в ОКДН и ЗП администрации Куменского сельского поселения. Кроме того, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и была лишена родительских прав в отношении старших детей.

На данный момент женщина лишена родительских прав, с нее взысканы алименты на содержание детей, она полностью признала свою вину.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Куменского района, вынес женщине приговор. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства», – отмечено в сообщении.

Напомним, в конце февраля Омский районный суд вынес приговор матери по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Он сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. 



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