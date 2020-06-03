Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае
03.06.2020, 20:08, Новости дня
В Красноярском крае введен режим ЧС федерального характера в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
«На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС РФ Евгения Зиничева», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.
Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.
Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.
Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.
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