Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае

03.06.2020, 20:08, Новости дня

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального характера в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

«На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС РФ Евгения Зиничева», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.

Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.