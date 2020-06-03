Мнение: Письмо: “Он печорин наверное”

03.06.2020, 20:05, Разное

Ну и еще одна рапунцель для компании к сегодняшним.

Все рапунцели всегда очень переживают, что они “не горят”. Им кажется, что если бы горели, все были бы к их ногам.

Ведь главное посильней захотеть и только от их желания все зависит.

В ФС Рапунцель сначала “сама отвергла Казанову”, потом “сама отвергла Онегина”, ну и остальных всех “сама отвергла” тоже, обидела Печорина, изменила Ване. Не горела. А вот если бы горела, другое дело.

Эта тоже хочет научиться гореть.

Даже когда рапунцель похожа на расплавленную лужу, ей все равно кажется, что она недостаточно горит.

Сами разбирайте это письмо.

alsu_mostovaya

Уважаемая Эволюция бесконечно Вам благодарна за возможность работать над собой с помощью Вашего опыта и профессионализма. Множество моментов, которые уже удалось проработать. Я бросила курить больше полугода назад прочитав посты об имидже. Сняла корону равенства и ещё много всего. И ещё столько всего впереди. Это так круто.

Пишу сейчас с просьбой о помощи проработать момент, с которым сама не справляюсь. Буду очень рада, если Вы прочитаете мое письмо и посчитаете интересным для разбора.

Мне кажется я ослиная шкура.

Всегда начинается все за здравие, но только переходит из стадии флирта у меня заканчивается за упокой. Отмораживаюсь сама и отмораживаю парней.

Сейчас у меня новая история и я опять замечаю за собой начало процесса.

Не хочу и вот просто усилием воли и чтением постов и писем из рубрики evolutiolab перевожу фокус с себя и своего ожидания в башне на мужчину.

Раздражает вот этот мой переход из активного флирта и непосредственности в трон королевы, где сижу и жду, когда к такому сокровищу подпрыгнут повыше. Парней мне кажется это тоже приводит в ступор и отмораживает. Физически ощущаю страх перевложиться. И я только сейчас отрефлексировала эту свою жадность.

Ну почему вначале я огонь, а потом тухлая…

Я влюбляюсь часто и переключаюсь довольно быстро. Но хотелось бы, чтобы эта история получила продолжение.

В. 46 лет, мне 33. Он давно в разводе, дочке 16. Я тоже год как в разводе и у меня сыну 7. Мы познакомились в Тиндере. Он сразу попросил телефон и перезвонил. Мы пообщались недолго.

Через пару дней молчания он добавил меня в ВК и в Инстаграм. Меня это удивило, потому что я никаких ссылок на свои страницы не давала. Ещё через несколько дней позвонил. Потом позвонил по видео и с тех пор мы начали общаться много. Он мне нравился все больше. Много внимания. Было лестно. Через неделю общения я улетела в другой город к маме. Он так же звонил, общались по видео. Передавал привет маме, строил планы, говорил о влюблённости. Отслеживает, когда я активна в ВК, чтобы пожелать доброго утра. Я наяву увидела, как ищейка может подрастить чью-то фигуру. Изначально я стояла на месте и ничего не делала, а он уже все обо мне знал. Я была довольна, но хлеборезку не раскрывала, так как на болтовню давно уже внимание стараюсь не обращать(потому что сама наболтать могу уххх сколько). К концу 3-й недели такого активного общения он уже стал мне как родной. Я влюбилась(ну это не редкость) улыбалась, смеялась, флиртовала, говорила, что он идеальный мужчина ну и все такое. Он мне и правда таким кажется. Это прям мечта моя – взрослый мужчина, который знает чего хочет. Он все делает как нужно и когда нужно. Не больше и не меньше. Как это у него получается…

Я вернулась от мамы, он встретил меня в аэропорту. Довез до подруги(там машину свою оставляла). От поцелуев на прощание я потом полчаса отходила, успокоиться не могла. Сказал, что если я хочу он приедет ко мне завтра. Я хотела конечно(сын у своего отца был это время). Куда-то за пределы сходить с этим карантином невозможно. А общаться по видео связи ещё пару недель и все…момент упущен.

Приехал. С порога сразу все свои намерения показал. Он меня заводил просто своим видом по видео, а уж вживую… ну кроме этого мы и погулять сходили, и обед я перед его приездом специально свежий приготовила. Было хорошо. Очень надеюсь, что и ему тоже. Вечером он уехал. Договорились, что приедет через несколько дней к выходным на ночь и поедем отдохнуть в горы.

Так вот…уже на следующий день я переползла в башню и сидела ждала сообщений и звонков и мысленно прощалась, если не допрыгнет. Приготовила Эксель. Бесит. К вечеру я попыталась прийти в себя и перевести фокус на него.

Он так же пишет и звонит.

Но теперь мне кажется, что всего мало и недостаточно, чтобы я вкладывалась.

Как это проработать и ничего не испортить.

Сегодня с утра я сама пожелала доброго утра, позвонила по видео. Смотрела на него, слушала, говорила, что захотела его увидеть с утра и что уже несколько дней перевозбуждена, потому что влюбилась. Он сказал, что я его смущаю. Он печорин наверное, поэтому мой односторонний кайф может выйти мне сильно боком. Я хочу и ему на память своего огня оставить. Он у меня есть…до определенного момента((