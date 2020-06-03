 

В гостях у Рианны: экскурсия по ее летней вилле на берегу океана в Хэмптонсе

03.06.2020, 19:58, Разное

По сообщениям издания New York Post, Рианна решила арендовать на лето виллу на берегу Атлантического океана в Хэмптонсе, что в 1,5 часах езды от Нью-Йорка. Таким образом певица сможет и быстро возвращаться в мегаполис по срочным рабочим вопросам, и отдыхать в остальное время в уединенном месте. Как утверждает источник издания, Рианна собирается купить эту виллу осенью, если летние каникулы ее полностью устроят. Аренда недвижимости на сезон обошлась певице в 800 тысяч долларов, стоимость же самой виллы составляет 18,5 миллионов долларов.

Площадь виллы составляет 400 квадратных метров, на которых разместились четыре спальни, несколько ванных комнат, несколько гостиных и кухня, совмещенная со столовой. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, а яркими акцентами выступают или отдельные детали, или вид, открывающийся из панорамных окон, – на сад или океан. На территории расположен бассейн с джакузи и имеется частный выход на пляж.

   



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