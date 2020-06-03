“Последствия”: 5 причин посмотреть новый сериал с Аленой Бабенко и Егором Корешковым

03.06.2020, 19:58, Разное

Жизненная история

Главные герои проекта – не просто конкретные персонажи, а целая семья, вокруг которой и разворачивается ключевая линия повествования. Непростые взаимоотношения, скрытые факты, которые оказываются решающими для многих из родственников, – сюжетная линия “Последствий” разворачивается прямо на глазах у зрителя, затрагивая самые разные темы. При этом нам постоянно напоминают о том, что подобные драмы нередко происходят с людьми и в реальной жизни, что заставляет симпатизировать всем участникам конфликта еще больше. Какой путь выбрать, как верно поступить и оградить семью от проблем, ведь каждое действие, каждый шаг могут лишь усугубить ситуацию. Все это – последствия, с которыми героям этой истории рано или поздно придется считаться.

Алена Бабенко и Александр Самойленко в сериале “Последствия”

Среда

Съемки сериала “Последствия” провела продюсерская компания “Среда” под руководством основателя и генерального продюсера Александра Цекало, а значит, зрителей ждет по-настоящему качественный сериал от создателей “Метод”, “Триггера” и “Мажора”. Последний проект, к слову, стал первым российским сериалом, который приобрел онлайн-гигант Netflix. Такой интерес международных сервисов еще раз доказывает уровень профессионализма делающей “Последствия” команды.

Егор Корешков в сериале “Последствия”Александр Котт

Автор сериала не нуждается в лишнем представлении – он уже известен такими фильмами, как “Брестская крепость”, “Елки” и телефильмом “Обратная сторона Луны”. Александр Котт искусно отражает в своих картинах настоящие человеческие судьбы и раскрывает сущность героев. Жанр же драмы ему наиболее близок: режиссер максимально вовлекается в процесс и переживает те же эмоции, что и актеры во время съемок, буквально становясь соучастником драматических событий. В последствиях же он берется за один из самых трагических сюжетов классической литературы – историю эдакого короля Лира, человека, который знает о скорой гибели и в преддверии страшного конца пытается наладить отношения с близкими. Подобно этому персонажу Шекспира, и главный герой “Последствий” Андрей хочет наладить отношения с дочерьми, которых, как вскоре понимает, он совсем не знает. Удастся ли ему за столь короткий срок исправить то, что не смог сделать за всю жизнь, – покажут лишь новые эпизоды проекта.

Кадр из сериала “Последствия”

Актерский состав

В главных ролях в “Последствиях” появляются Алена Бабенко, Александр Самойленко, Егор Корешков и Екатерина Шумакова – все эти актеры, по словам креативной команды проекта, начали проходить кастинг еще до сдачи финального сценария. Таким образом, какие-то персонажи были написаны конкретно под определенных людей, некоторые же из актеров, наоборот, пробовались на одну роль, но впоследствии сыграли другую. В итоге каждый из участников процесса привнес в свою роль нечто особенное. Нелегким оказался поиск актера, сыгравшего главного героя Андрея: персонажа одновременно мужественного и ранимого, жесткого и чувствительного. Такую эмоциональную амплитуду в сериале в итоге показывает Александр Самойленко, который буквально вжился в заданный образ бизнесмена Андрея.

Александр Самойленко в сериале “Последствия”

Юные таланты

Фокус внимания в проекте держится не только на родителях, решающих свои проблемы и выясняющих отношения, но и на их детях – тех самых трех дочках, которые вскоре могут остаться без отца. В роли одной из девочек также снялась довольно известная актриса: 10-летняя Марта Тимофеева, фильмографии которой могут позавидовать и более взрослые коллеги. 45 фильмов (среди которых картина “Время первых” и сериал “Обычная женщина”), а также контракт на съемки в Голливуде – всем этим юная Марта может похвастаться уже сейчас. Сестер девочки сыграли еще две подающие надежды актрисы: Леля Иванова и Екатерина Шумакова.

Марта Тимофеева в сериале “Последствия”