 

Личное: Облезлая. Безвредная. Жизнерадостная.

03.06.2020, 19:54, Разное

У многих баб Светка Бондарчук отрицательных эмоций не вызывает. Понятно, почему: облезлая, безвредная, жизнерадостная. Ничего из себя представляет.


Фото: Соцсети

У Светки были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей собственной деятельности, а не на хлипкой основе штампа в паспорте о браке с Бондарчуком.  

Однако Светка так и не смогла подняться над уровнем бытовой писи-оптимистки, трясущей тяжёлыми серьгами в полусветской тусовке Москвы.

И теперь, в свои 50 с небольшим, Светка — это не более, чем бывшая жена Бондарчука, живущая на его подачки.

Просрала все данные ей возможности, спустила жизнь в унитаз.

Именно поэтому эта линялая и дурная тётка так близка некоторым из вас — точно таким же несостоявшимся вертихвосткам, чья жизнь вертится вокруг мужской писи.  

Весело! Задорно! Главное же — жить и радоваться жизни, не так ли?

Ну, вообще-то, не так.

Ксения Собчак — с такими, как она, друзьями, и врагов не надо — сделала заявление о местожительстве Светкиной дочки — девушки с особенностями развития.

Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом ,который ей был жизненно необходим , и живет , как и жила всегда с любимой семьей в Москве ,дома в Барвихе!

Дочь Светки сначала прожила много лет заграницей, а теперь вернулась в Барвиху жить «с любимой семьёй». Бондарчук не жила с девочкой ни заграницей, не живёт с ней и сейчас.  Светка проживает со своим альфонсом на Патриках. Хлеб с маслом и вино им покупает Федя.

С какой такой «любимой семьёй» живёт Варя? С няней? С папой и его новой женой Паулиной Андреевой?

Мне Паулина нравится. Чёткая, красивая, на жопу после замужества с Фёдором не села, а, наоборот: ещё настырнее лезет в кинематограф. Молодец!

Только вот душевной теплотой Паутина, я уверена, не отличается. Она жёсткая и довольно прохладная женщина. Я такой типаж хорошо знаю.

 Хорошо ли девочке с особенностями развития рядом с Паулиной? Не уверена.

Но жизнерадостной Светке — пофиг. У неё бурлит жизнь. Шмотки, поездки, видосики на карантине, собачки, платьица, мущщщина.  

В общем-то, хорошая она баба, безвредная.

  Но только не по отношения к своей единственной дочке.

А, по-вашему, может ли считаться хорошим человеком женщина, бросившая своего больного ребёнка на других — пусть и прекрасных — людей? Почему?

Источник: Лена Миро



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