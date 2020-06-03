Назван срок открытия российских пляжей

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03.06.2020, 19:53, Новости дня

В РФ публичные пляжи будут открываться для посещения согласно решениям, которые примут губернаторы регионов, сообщила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

«Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», – передает РБК слова Лысенковой.

По ее мнению, конкретные решения зависят от ситуации в каждом регионе. В пример она привела Краснодарский край, где уже открылись пляжи на территории санаториев, однако с соблюдением всех необходимых правил.

«К сожалению, пользование неорганизованными пляжами достаточно фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными», – отметила Лысенкова.

Ранее в Госдуме заявляли, что туристический сезон в стране состоится, «несмотря ни на что».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что отдыхающим на пляже россиянам не нужно будет носить маски. Вместе с тем, она призывала соблюдать санитарную дистанцию.



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