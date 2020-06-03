Мнение: В старом софте накоплены ашипки

03.06.2020, 19:50, Разное

Вот, кстати, одна из корневых проблем слишком долгого правления: правитель успевает надавать слишком много всяких обещаний и клятв, на нарушении которых его потом всегда можно поймать – и потыкать носом от души. Как в этот раз:

Хороший плакат. И, как вы наверняка уже заметили, далеко не первый такого типа. Два года назад распространялись такие же, но с цитатами из Путина про то, что он никогда и ни за что не даст повышать пенсионный возраст.

То есть, попросту говоря, на своем пятом (шестом) сроке Путин занят в основном дискредитацией самого себя, напропалую “обнуляя” все свои прошлые обещания и гарантии. Ну вот как это? “Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему абсолютно доверяю, я считаю некорректным” – сказал “гарант” в 2007 году. А в 2020 – самым непристойным образом, как-то воровски, в последний момент, “с голоса” давно выжившей из ума депутатши – вдруг пропихивает “поправку”, которая как раз являет собой не что иное, как “изменение Конституции под конкретного человека”! И ведь – сам же стыдится этого: поправка об “обнулении” – ЕДИНСТВЕННАЯ, которую не пиарят по телевизору всякие безруковы-газмановы.

Ну казалось бы, Владимир Владимирович, если так стыдно – то, может, не надо? Ну ее к бесу, эту власть? Сколько ж можно мараться?

Лишнее, кстати, свидетельство, что в России отсутствует дееспособный “правящий класс” как таковой. Ведь, с точки зрения “правящего класса”, если бы он был – что такое Путин? Это как какая-нибудь древняя, 20-летней давности компьютерная программа, которую за столь долгий срок сотни раз переапгрейдили, залатывали, переписывали, добавляли функции, убирали функции… Естественно, накопилось огромное количество всяких застарелых “багов”, ошибок, да и просто древних и странных “фич”, которые в новом мире нафиг не нужны. По уму – этот древний софт давно бы пора просто снести и поставить новый, более простой, компактный, и, главное, не отягощенный грузом всех прошлых ожиданий и обещаний. Был бы во главе РФ какой-нибудь совсем новенький, с пылу с жару Иванов-Вано: какие пенсии? Я вам ничего не обещал! Какая конституция? Я вам ничего не обещал! Красота же!

Но нет. Класс настолько сервилен, туп и труслив, что тащит за собой эту древнюю приблуду по имени “Путин” – хотя про нее уже даже последнему дураку в стране становится понятно, что она ВРЕТ. Лажает, попросту говоря. Что никаким ее обещаниям просто нельзя верить.

А ведь тем самым правящий класс приближает и свою гибель.

Упокой господь его душу.