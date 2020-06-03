Ученые узнали, какие черты личности связаны с риском развития деменции

03.06.2020, 19:49, Разное



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Ученые проверили, как связаны с риском развития деменции пять черт личности – экстраверсия, невротизм, уживчивость, добросовестность и открытость натуры. Свои результаты они опубликовали в Journal of the American Geriatrics Society.

Авторы исследования искали связь между чертами личности и синдромами, которые предшествуют деменции. К ним относятся моторные (двигательные) расстройства и легкие когнитивные нарушения.

В исследовании участвовали 524 человека в возрасте не младше 65 лет. За участниками наблюдали не менее трех лет, за этот период моторные нарушения развились у 38 из них, а когнитивные – у 69.

Оказалось, что открытость связана со снижением на 6% риска моторных нарушений (например, замедления проходки). Невротизм был связан с повышением риска когнитивных отклонений, не связанных с потерей памяти (неамнестическими). Последние характеризуются нарушениями со стороны речи, исполнительных функций (контроля внимания, когнитивного торможения и других). Эти патологии еще не считаются деменцией – они не достаточно тяжелы.

Ученые не знают точного объяснения, почему некоторые черты личности связаны с появлением синдромов, которые предваряют деменцию. Они не исключают, что эти черты сами являются маркерами определенных когнитивных отклонений. Возможно, некоторые из них окажутся причинами деменции, считают авторы.

Ученые указывают, что требуется больше доказательств, чтобы утверждать, что личностные черты являются самостоятельными факторами риска деменции. Они пишут, что их находки демонстрируют важность учитывания всех факторов при определении риска деменции.

«Наблюдательные исследования, как это, могут быть важными для выявления важных тенденций в области медицины, но исследования этого типа не могут нам показывать причинно-следственной связи», – указала Сара Имарисио (Sara Imarisio) из британского Центра исследования болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Research UK), соавтор исследования.