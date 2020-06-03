Богослужения в Подмосковье решили проводить на открытом воздухе

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03.06.2020, 19:48, Новости дня

Богослужения в Московской области будут проводиться на открытом воздухе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Главный санитарный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно все-таки будет теплым. Все, что касается таких таинств, как причастие и исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм, его должен соблюдать каждый священнослужитель», – передает РИА «Новости» слова Воробьева.

Кроме того, сообщается, что богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований. Такое решение было озвучено в ходе совещания губернатора Александра Беглова с главным государственным санитарным врачом по Петербургу Наталией Башкетовой.

«[В ходе богослужений] граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, со среды, 3 июня, в Подмосковье открылись для посещения религиозные организации. А православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня.

Кроме того, главный храм ВС РФ откроют 22 июня, в День памяти и скорби.



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