Глава МЧС вылетел в Норильск

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03.06.2020, 19:48, Новости дня

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев отправился в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошел разлив нефтепродуктов.

«Глава МЧС РФ вылетает в район ЧС в Норильске», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.

Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.



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