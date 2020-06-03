Глава МЧС вылетел в Норильск
03.06.2020, 19:48, Новости дня
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев отправился в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошел разлив нефтепродуктов.
«Глава МЧС РФ вылетает в район ЧС в Норильске», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.
Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.
Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.
Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет