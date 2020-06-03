Парусник “Крузенштерн” вернулся домой

03.06.2020, 19:30, Новости дня

В Калининграде сегодня торжественно встретили парусник "Крузенштерн". Вне дома он провел около полугода, передает ГТРК "Калининград". Из-за эпидемии коронавируса знаменитому барку пришлось раньше времени завершить трансатлантическую экспедицию. В результате парусник зашел в семь портов и побывал в четырех странах.

В этом году плавание посвятили двум датам: 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летие Великой Победы. 119 курсантов из самых разных регионов страны прошли практику на борту парусника. Несмотря на укороченный маршрут, вся запланированная учебная программа была выполнена полностью. Кроме того, "Крузенштерн" вместе с двумя другими знаменитыми парусными суднами, "Седов" и "Паллада", принял участие в мемориальной регате и стал победителем.

Вернувшийся экипаж приветствовал оркестр. Правда, из-за ограничительных мер встречу с семьями ребятам пришлось отложить: на причал родственников не пустили. Теперь всех курсантов ждут по домам.

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ГТРК "Калининград"