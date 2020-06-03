На телеканале “Россия-Культура” покажут премьеру спектакля “Вместо эпилога”

03.06.2020, 19:30, Новости дня

В эфире телеканала "Россия-Культура" 22 июня состоится телевизионная версия спектакля "Вместо эпилога" московского театра "Современник". Эта постановка Алексея Симонова, приуроченная к горькой дате начала Великой Отечественной войны.

Более двух месяцев учреждения культуры находились в самоизоляции, а теперь с осторожностью начинают выходить из вынужденного карантина. "Современник" покажет зрителям премьеру, открыв при этом не обычный театральный занавес, а телевизионный.

"Вместо эпилога" — постановка по произведениям Константина Симонова. Автор идеи — народный артист РФ Сергей Гармаш, который пригласил в соавторы сына драматурга Алексея.

Генеральная репетиция уже состоялась 2 июня после сдачи всеми участниками тестов на коронавирус. Телевизионные съемки литературного спектакля состоятся 4 и 5 июня.

Текст постановки создан на основе фрагментов романов "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются", двух рассказов "Вместо эпилога" и "Свеча", а также повести "Софья Леонидовна". В истории московского театра уже было шесть спектаклей о войне, три из них — по прозе Симонова.

Постановка может показаться зрителю необычной, поскольку больше похожа на "читку" и репетицию. В ней примут участие Дарья Белоусова, Виктория Толстоганова, Иван Стебунов, Виктория Романенко, Владислав Ветров. Актеры постараются передать современное звучание великих текстов, а также объяснить чувства и стремления героев Константина Симонова.

Смотрите телеверсию спектакля "Вместо эпилога" 22 июня на телеканале "Россия-Культура".