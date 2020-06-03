Спасенная Бокерией пациентка ответила оскорбившему кардиохирурга Навальному

03.06.2020, 19:30, Новости дня

«Уж точно не Навальному судить о таком светлом человеке, как Бокерия. Моему возмущению просто не было предела, когда я узнала, что он льет грязь на Лео Антоновича», – сообщила газете ВЗГЛЯД гражданка России Надежда Фролова, которая в мае перенесла операцию на сердце в больнице, где работает Бокерия. Так она прокомментировала оскорбительный выпад блогера Алексея Навального в адрес заслуженного кардиохирурга.

«То, что говорит Навальный, это кощунство. Оболгать такого человека, как Лео Антонович? Бокерия всегда жил и живет ради других людей» – сказала Надежда Фролова.

В начале мая Фролова попала в медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева с сердечной аритмией. «После всех обследований мне была предложена очень сложная операция «лабиринт». На мой вопрос, возможно ли отказаться от операции, при которой пациент не всегда выживает, мне сказали, что оперировать будет Лео Антонович Бокерия со своей командой. Когда я узнала об этом, я не только согласилась, но даже отказалась от укола, который снимает стресс перед операцией», – рассказала собеседница.

Фролова добавила, что была восхищена профессионализмом профессора и его команды. «После операции я нахожусь дома на восстановлении. Я каждый день прошу Бога, чтобы дал здоровье не только Бокерии, но и всей его команде, всем, в том числе и медсестрам и сотрудникам процедурного кабинета. Это человек с такой доброй душой и чистой совестью, он спас жизнь не только мне, но и тысячам других людей. Я благодарна судьбе, что у нас в РФ есть такие люди как Лео Антонович. Мое состояние все лучше и лучше с каждым днем. Низкий им поклон», – сказала Фролова.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «предателями и холуями». В их числе оказались врач-кардиохирург, профессор, директор центра им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия, ветеран войны Игнат Артеменко и многие другие известные россияне.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с высказываниями Навального. Он также собирается попросить проверить, нет ли в действиях блогера признаков реабилитации нацизма.

«Свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он также напомнил, как сторонники ранее пытались опорочить акцию «Бессмертный полк онлайн», публикуя под видом фронтовиков фото нацистских преступников.

Бокерию поддержали и в сообществе пациентов. Об этом заявил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. «Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – сообщил Жулев.