 

Азербайджан запретит гражданам выход на улицы из-за вспышки коронавируса

03.06.2020, 19:30, Новости дня

Власти Азербайджана из-за вспышки заболеваний коронавирусом рассматривают возможность запрета для граждан покидать дома с пятницы по понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В среду в Азербайджане зафиксировано 325 случаев заболевания, общее число заболевших составило 6260. Скончалось 76 человек. Нынешний прирост самый большой с начала эпидемии. Поэтому и решено ужесточить меры карантина.

Более конкретно правительство объявит о решениях 4 июня. Предполагается также запрет на пользование частным транспортом. Приостановят деятельность большинства предприятий и учреждений, закроют магазины и объекты общепита.



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