Минюст принял профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью»

03.06.2020, 19:30, Новости дня

Во вторник Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью».

Одна из самых молодых профессий в современной РФ – специалист по работе с молодежью. Для эффективного обеспечения сферы молодежной политики существовала необходимость в профессиональном стандарте, в который будут заложены требования к уровню подготовки работников с учетом качества выполняемой работы, сообщается на сайте Росмолодежи.

Специалистам по работе с молодежью профессиональный стандарт даст алгоритм профессиональной деятельности, который позволит в многообразии индивидуальных особенностей конкретной ситуации найти правильное решение, профессиональный инвариант и реализовать важнейшие профессионально обоснованные действия.

«Утверждение профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью» – значимое событие для всей сферы молодежной политики. Документ позволит работодателям оценить и повысить профессионализм своих работников, активизировать их мотивацию, добиться повышения эффективности и качества труда. Он устанавливает единые стандарты деятельности для специалистов в сфере работы с молодежью, может стать основой для корректировки федеральных образовательных стандартов по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Организация работы с молодежью», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«Сегодня пришла новость об утверждении профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью. Это еще один результат работы нашей группы Госсовета по молодежной политике. Новый документ поможет повысить статус специалиста сферы молодежной политики и при этом закрепляет требования к его уровню знаний, умениям, профессиональным навыкам. Это позволит привлекать в профессию квалифицированные кадры. Работа с молодежью – очень ответственное направление. Доверить ее нужно только действительно достойным людям», – рассказал губернатор Ярославской области и руководитель рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Миронов.

«Этого события мы ждали долго, с момента первых упоминаний в 2016 году. Утверждение профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью» повышает значимость сотрудников сферы и доказывает, насколько важно сегодня работать с молодыми людьми с точки зрения развития человеческого капитала. Значение профстандарта в том, что он позволит сформировать универсальный подход к работе с молодежью. Сегодня это разноплановая, комплексная деятельность по созданию условий и возможностей самореализации молодых людей. Расширение масштаба подготовки специалистов в сфере государственной молодежной политики востребовано на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Спасибо всем причастным!», – поделился председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Основные положения профессионального стандарта, цели, задачи профессиональной деятельности, функции специалиста по работе с молодежью обсуждались в рамках целого ряда мероприятий, в которых приняли участие представители более 200 организаций из 85 субъектов Российской Федерации.

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью» разработан в соответствии с макетом профессионального стандарта и методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.