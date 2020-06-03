 

Родительская опека помогает птицам стать умнее

03.06.2020, 19:22, Новости дня

Во время новой работы ученые объединили исследования, которые были проведены среди двух видов птиц семейства врановых с данными по нескольким тысячам видов семейства воробьиных и 127 видам врановых.

Во время исследования ученые обнаружили, что молодые кукши, которые долгое время находились рядом со взрослыми птицами, получали от родителей больше пищи и лучше обучались различным навыкам. Впоследствии такие птицы чаще создавали пару и дольше жили.

Ученые также считают, что благодаря терпеливому отношению родителей у новокаледонских воронов самый большой размер мозга по отношению к телу среди всех врановых. Специалисты утверждают, что забота о детях помогает потомству успешней обучаться и реже делать ошибки.



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