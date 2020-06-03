 

Процесс глобального вымирания способен затронуть человечество

03.06.2020, 19:22, Новости дня

В 2015 году учеными был описан новый вид массового вымирания. До этого момента учеными были обнаружены еще пять случаев уничтожения жизни на планете.

Многие виды исчезают по причине загрязнения окружающей среды, разрушения среды обитания, а также торговли дикими особями. Во время нового исследования международная команда специалистов изучила распределение исчезающих видов по всей планете.

Специалисты обнаружили, что 1,7% видов от общего числа, которые были проанализированы группой экспертов, находятся на грани полного исчезновения. По мнению ученых, они исчезнут в ближайшие десятилетия. Ученые обеспокоены тем, что вымирание одного вида воздействует на другие и в такую цепочку рискует попасть человек.



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