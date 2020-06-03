Мнение: Толкотня у Дерика

03.06.2020, 19:20, Разное

Очередная легкая толкотня российских и американских военных в северо-восточной Рожаве.

На этот раз у Дерика, российская военная полиция блокировала движение американской колонны, которая двигалась к одной из американских баз.

В ходе разборок к месту подтянулась местная полиция, а также Асайиш. Также над местом разборок кружили вертолеты.

Как пишут курды https://twitter.com/RojavaIC/status/1268187181916606464, в этой разборке российские военные взяли верх.

Можно ожидать, что США попытаются организовать ответное блокирование одного из российских патрулей.

США в свою очередь блокировали проезд российской колонны в Дерик, что привело к образованию огромной пробки.

Ниже, российские военные к северу от Дерика.