 

Мнение: Толкотня у Дерика

03.06.2020, 19:20, Разное

Очередная легкая толкотня российских и американских военных в северо-восточной Рожаве.
На этот раз у Дерика, российская военная полиция блокировала движение американской колонны, которая двигалась к одной из американских баз.
В ходе разборок к месту подтянулась местная полиция, а также Асайиш. Также над местом разборок кружили вертолеты.
Как пишут курды https://twitter.com/RojavaIC/status/1268187181916606464, в этой разборке российские военные взяли верх.
Можно ожидать, что США попытаются организовать ответное блокирование одного из российских патрулей.

США в свою очередь блокировали проезд российской колонны в Дерик, что привело к образованию огромной пробки.

Ниже, российские военные к северу от Дерика.

Источник: Colonel Cassad



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