Мнение: Ледовый трамвай, царское станкостроение и рекордный экспорт сахара

03.06.2020, 19:18, Разное

1. К вопросу о пользе свободы бизнеса, даже если эта свобода ограничена, и о вреде монополизма. В Петербурге электрический трамвай появился позже, чем в ряде других городов России, так как владельцы конки монополизировали перевозки. Но запретить трамвай вне городских улиц они не смогли:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледовый_трамвай_Санкт-Петербурга

В конце XIX века между Городской думой Санкт-Петербурга и акционерами общества конных железных дорог, эксплуатирующего петербургскую конку был заключён договор, в соответствии с которым никто больше не мог организовывать на петербургских улицах массовую перевозку населения. За городскими властями было оставлено право выкупить конно-железные дороги через 15 лет. В противном случае дороги со всем их хозяйством должны были безвозмездно перейти в собственность города через 40 лет.

В 1894 году Финляндское Общество легкого пароходства под руководством Р. К. фон Гартмана организовало рельсовый перекат от Сенатской площади на Васильевский остров… <…>

На подготовку к запуску трамвая по льду Невы было потрачено 28 тысяч рублей. 19 января 1895 года по старому стилю (2 февраля по новому стилю) были запущены две или три линии ледового трамвая, впоследствии сеть была увеличена до 4 маршрутов… <…>

Движение начиналось 20 января и заканчивалось 21 марта. Трамвай пользовался большой популярностью как у пассажиров (за сезон перевозилось до 900 тыс. пассажиров), так и у зевак. Зимой 1909/1910 линии были проложены в последний раз. За всё время эксплуатации ни один трамвай не провалился под лёд. Самыми серьёзными авариями являлись обрывы проводов и «самоход» вагона без водителя.

Удобство и безопасность электрического трамвая стали очевидны для широкой публики, и в конце 1904 года петербургские власти вынуждены были объявить конкурс на создание полноценной трамвайной системы, которая открылась в 1907 году.

2. Царствование Николая II стало временем взрывного роста российской промышленности.

Хорошо известно про быстрое развитие экономики страны в конце XIX века, но чуть менее известно, что промышленность продолжала развиваться даже во время Первой мировой войны, в 1910-х годах:

https://polit-ec.livejournal.com/13464.html

В последние годы Российской империи наши заводы резко нарастили выпуск собственных станков и промышленного оборудования. В итоге собственное производство обогнало импорт в разы:

3. Наше сельское хозяйство по-прежнему сильно:

http://www.finmarket.ru/news/5240915

Экспорт сахара из России впервые в истории отрасли превысил 1 млн тонн

Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару сельхозгод с августа по июль) по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Согласно предварительным данным, около половины этого объема – 496,3 тыс. тонн – было вывезено в текущем календарном году. После актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше, отмечают аналитики.

«Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны», – говорится в обзоре центра.