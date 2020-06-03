 

Верховный суд Башкирии оправдал осужденных за изнасилование дознавательницы в Уфе

03.06.2020, 19:16, Новости дня

Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал обвиняемых в изнасиловании дознавательницы бывших сотрудников уфимской полиции Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, сообщил адвокат Галиева Ренат Амирханов.

Также суд смягчил наказание для Павла Яромчука с шести до четырех лет заключения, добавил защитник, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. Так, Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого). Процесс проходил за закрытыми дверями.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

Обвиняемые были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Отметим, что в октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава республики Радий Хабиров объяснял это назначение. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сторон – штаб ООС

22.04 / Японские власти раздали жителям страны маски с насекомыми и плесенью

02.04 / Wimbledon 2020 не состоится из-за коронавируса. В последний раз турнир отменяли во время Второй мировой войны

17.05 / Российский шахматист Дубов стал вторым на Мемориале Стейница

21.04 / Вернувшийся с МКС российский космонавт доказал возможность работать на Марсе

26.03 / Силы международной коалиции покинули военную базу под иракским Мосулом

27.05 / Рами хочет уйти из “Сочи”

28.03 / В Запорожье женщину вылечили от COVID-19

23.04 / “Над детьми не проводили опытов. Их плач – не выражение боли, а просто реакция на мир”. Режиссер фильма “Дау” не ожидал обвинений в жестокости

01.05 / Армия защищает решение провести выпускную церемонию в Вест-Пойнте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска