Италия заявила об окончании критического момента пандемии

03.06.2020, 19:16, Новости дня

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил, что страна преодолела критический момент пандемии, однако теперь нужно выходить из экономического кризиса.

«С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», – передает слова Конте ТАСС.

При этом слова о том, что вирус исчез, он назвал «легкомыслием».

«Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску», – сообщил Конте.

Накануне возглавляющий больницу в Милане врач Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная инфекция «мутирует» себе в ущерб, и «клинически коронавирус в Италии больше не существует».