 

Трамп: приглашение России в «Большую семерку» соответствовало бы здравому смыслу

03.06.2020, 19:13, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что приглашение российского президента Владимира Путина на переговоры в формате «Большой семерки» «соответствовало бы здравому смыслу», поскольку многие вопросы было бы проще решать, если бы Путин присутствовал на саммите.

«Многое из того, о чем мы говорим, связано с Путиным, – сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio. – Пусть он будет участвовать в разговоре… чтобы дело было сделано».

В минувшие выходные Трамп допустил возможность снова пригласить Россию в «Большую семерку», откуда она была исключена после аннексии Крыма.

В понедельник Трамп и Путин побеседовали по телефону, обсудив возможность провести саммит G7 в расширенном формате. В Кремле заявили, что хотят получить дополнительную информацию о приглашении со стороны Трампа.

Президент также пригласил Австралию, Южную Корею и Индию.

Другие члены «Большой семерки», в том числе Канада, выступают против возвращения России. Некоторые страны, например, Япония, пока не высказали свою точку зрения. Германия в пятницу заявила, что сейчас неподходящий момент для изменения формата встречи.

В связи с пандемией коронавируса Трамп решил провести саммит в сентябре или позднее. В саммите также должны принять участие Великобритания, Франция, Германия, Италия и Евросоюз.



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