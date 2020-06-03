Экс-заместитель генпрокурора Род Розенстайн дает показания в Сенате
03.06.2020, 19:13, Новости дня
Бывший заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в среду дает показания на слушаниях в Сенате, посвященных его роли в расследовании по «российскому делу».
Розенстайну было поручено курировать расследование после того, как генпрокурор Джефф Сешнз отстранился от него из-за своей роли в предвыборной кампании президента Дональда Трампа. В мае 2017 года Розенстайн назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по данному делу и контролировал его работу до тех пор, пока в ноябре 2018 года не был отправлен в отставку.
Юридический комитет Сената под председательством республиканца Линдси Грэма ведет проверку расследования, которое предшествовало расследованию Мюллера.
Выступая комитете, Розенстайн заявил, что ему не было известно о каких-либо проблемах с заявками на выдачу ордеров, которые он одобрил для ведения слежки за членами предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
По словам Розенстайна, проблемы с заявками на выдачу ордеров были выявлены лишь в декабре прошлого года в ходе проверки генерального инспектора Минюста. Проверка выявила многочисленные нарушения, в том числе при получений разрешений на слежку, однако генинспектоор пришел к выводу, что политической предвзятости в этом деле не было.
«Все одобренные мной заявки представлялись обоснованным на базе перечисленных в них фактов, и ФБР должно было следовать протоколам, чтобы удостовериться, что каждый факт был проверен», – говорится в тексте показаний Розенстайна.
В последний раз Розенстайн давал показания в Конгрессе в июне 2018 года, задолго до окончания расследования и последующих связанных с ним событий.
Как сообщалось ранее, предполагается, что члены Юридического комитета Сената будут задавать Розенстайну вопросы о его разговорах с президентом по поводу отставки главы ФБР Джеймса Коми, а также о беседах с Мюллером, в особенности о возможности направить повестку президенту.
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Русская служба «Голоса Америки»
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