 

Экс-заместитель генпрокурора Род Розенстайн дает показания в Сенате

03.06.2020, 19:13, Новости дня

Бывший заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в среду дает показания на слушаниях в Сенате, посвященных его роли в расследовании по «российскому делу».

Розенстайну было поручено курировать расследование после того, как генпрокурор Джефф Сешнз отстранился от него из-за своей роли в предвыборной кампании президента Дональда Трампа. В мае 2017 года Розенстайн назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по данному делу и контролировал его работу до тех пор, пока в ноябре 2018 года не был отправлен в отставку.

Юридический комитет Сената под председательством республиканца Линдси Грэма ведет проверку расследования, которое предшествовало расследованию Мюллера.

Выступая комитете, Розенстайн заявил, что ему не было известно о каких-либо проблемах с заявками на выдачу ордеров, которые он одобрил для ведения слежки за членами предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.

По словам Розенстайна, проблемы с заявками на выдачу ордеров были выявлены лишь в декабре прошлого года в ходе проверки генерального инспектора Минюста. Проверка выявила многочисленные нарушения, в том числе при получений разрешений на слежку, однако генинспектоор пришел к выводу, что политической предвзятости в этом деле не было.

«Все одобренные мной заявки представлялись обоснованным на базе перечисленных в них фактов, и ФБР должно было следовать протоколам, чтобы удостовериться, что каждый факт был проверен», – говорится в тексте показаний Розенстайна.

В последний раз Розенстайн давал показания в Конгрессе в июне 2018 года, задолго до окончания расследования и последующих связанных с ним событий.

Как сообщалось ранее, предполагается, что члены Юридического комитета Сената будут задавать Розенстайну вопросы о его разговорах с президентом по поводу отставки главы ФБР Джеймса Коми, а также о беседах с Мюллером, в особенности о возможности направить повестку президенту.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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