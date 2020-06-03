“Не издевайтесь над малышкой”: Риту Дакоту закидали камнями из-за методов воспитания дочери

03.06.2020, 19:10, Разное

О своем желании артистка сообщила в “Инстаграм”. Знаменитость старается все свое свободное время посвящать маленькой наследнице. Она заботится о том, чтобы девочка росла здоровой и ни в чем не нуждалась.

Рита Дакота попросила поклонников посоветовать ей специалиста по детскому питанию, в частности вегетарианскому.

Звезда отметила, что ей хочется более подробно изучить этот вопрос с

профессионалом.

Однако порыв исполнительницы встретил жесткую критику фолловеров. Многие подписчицы закидали Риту Дакоту камнями за то, что она не предоставляет ребенку право выбора.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota) 3 Июн 2020 в 7:04 PDT

“Ты навязываешь дочке свои вкусы и предпочтения… это идиотизм… надо всегда давать выбор ребенку и не заставлять его есть или делать то, что хочешь ты… не ожидала от тебя такого расклада…”, “Ребенку мясо нужно! Может, пока не стоит давать только вегетарианскую еду?”, “Как можно посадить ребенка на какие-то диеты и тому подобное? Не издеваетесь над малышкой, мясо и молоко – то, что нужно детям”, – высказались возмущенные пользовательницы соцсети.

Примечательно, что сама Рита Дакота после

болезненного расставания с Владом Соколовским увлеклась йогой, медитацией и

также отказалась от мяса, став вегетарианкой. Судя по всему, артистка хочет привить это и дочери.